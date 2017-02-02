Челябинская область: на «Лыжню России-2017» выйдут более 14 тысяч человек

Как сообщает региональный минспорта, традиционно «Лыжня России» на Южном Урале пройдет в трех муниципалитетах: на территории I корпуса ЧелГУ (ул. Братьев Кашириных, 129) в Челябинске, на лыжном стадионе им. Светланы Ишмуратовой (ул. Спортивная, 1а) в Златоусте и на территории Экопарка (ул. Лесопарковая, 1) в Магнитогорске.

Участники стартов, занявшие призовые места в каждой возрастной группе, награждаются медалями и дипломами, а победителям вручаются кубки Минспорта России. Также участники соревнований получат сувенирную продукцию: шапочку, нагрудный номер или номер-майку.