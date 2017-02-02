Шимбуев стал серебряным призёром зимней Универсиады — 2017 в могуле
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Алма-Ате (Казахстан) продолжается зимняя Универсиада.
Российский фристайлист Сергей Шимбуев завоевал серебряную медаль в могуле. Золото и бронза в активе хозяев соревнований — Дмитрия Райхерта и Павла Колмакова соответственно.
Зимняя Универсиада.
Мужчины. Могул
1. Дмитрий Райхерт (Казахстан) — 79,94.
2. Сергей Шимбуев (Россия) — 79,11.
3. Павел Колмаков (Казахстан) — 76,95…
5. Евгений Гедрович (Россия) — 69,40.
6. Георгий Гатилов (Россия) — 64,30…
8. Владислав Гусев (Россия) — 52,50.
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