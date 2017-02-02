Казахстанские могулисты выиграли «золото» и «бронзу» Универсиады-2017
На зимней Универсиаде в Алматы состоялись финальные состязания могулистов, сообщает Sports.kz.
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Победу в соревновании с результатом 79.94 одержал казахстанец Дмитрий Рейхерд, «серебро» выиграл россиянин Сергей Шимбуев (79.11), бронзовым призером стал другой представитель нашей страны Павел Колмаков (76.95).
Ранее в этой же дисциплине награду высшей пробы для нашей страны принесла Юлия Галышева.
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