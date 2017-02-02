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2 февраля 2017, 10:56 | Зимние: Лыжный спорт | Sports.kz

Казахстанские могулисты выиграли «золото» и «бронзу» Универсиады-2017

На зимней Универсиаде в Алматы состоялись финальные состязания могулистов, сообщает Sports.kz.

На зимней Универсиаде в <span class=error>Алматы</span> состоялись финальные состязания <span class=error>могулистов</span> сообщает Sports.kz. Увеличить
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Победу в соревновании с результатом 79.94 одержал казахстанец Дмитрий Рейхерд, «серебро» выиграл россиянин Сергей Шимбуев (79.11), бронзовым призером стал другой представитель нашей страны Павел Колмаков (76.95).

Ранее в этой же дисциплине награду высшей пробы для нашей страны принесла Юлия Галышева.

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