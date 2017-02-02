Российские юниоры заняли весь пьедестал в гонке на 10 км на ЧМ в США
Россиянин Владислав Вечканов победил в гонке на 10 км свободным стилем на чемпионате мира среди юниоров и молодёжи в Солджер Холлоу.
Второе и третье места также заняли российские лыжники Егор Казаринов и Ярослав Рыбочкин. Среди женщин в гонке на 5 км первенствовала шведка Эбба Андерссон, а россиянка Мария Истомина замкнула тройку призёров.
Лыжные гонки. Чемпионат мира среди юниоров и молодёжи. Солджер Холлоу, США
Юниоры, до 20 лет. 10 км. Свободный стиль
1. Владислав Вечканов (Россия) — 23.08,6.
2. Егор Казаринов (Россия) — +7,9.
3. Ярослав Рыбочкин (Россия) — +13,3…
5. Кирилл Киливнюк (Россия) — +38,5.
Юниорки, до 20 лет. 5 км. Свободный стиль
1. Эбба Андерссон (Швеция) — 12.45,4.
2. Марте Йохансен (Норвегия) — +13,8.
3. Мария Истомина (Россия) — +15,3…
10. Полина Некрасова (Россия) — +58,3…
14. Анна Жеребятьева (Россия) — +1.02,2…
16. Лидия Дуркина (Россия) — +1.09,7.
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