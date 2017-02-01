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1 февраля 2017, 19:25 | Зимние: Лыжный спорт | Чемпионат.com

Максимочкин завоевал серебро в прыжках на лыжах с трамплина на Универсиаде

Россиянин Михаил Максимочкин завоевал серебряную медаль в прыжках на лыжах с трамплина на Всемирной зимней Универсиаде в Алма-Ате.

Победу одержал японец Наоки Накамура, а замкнули тройку призёров австриец Томас Лакнер.

Всемирная зимняя Универсиада. Алма-Ата (Казахстан)
Прыжки на лыжах с трамплина. Мужчины

1. Наоки Накамура (Япония) — 265,8.
2. Михаил Максимочкин (Россия) — 263,4.
3. Томас Лакнер (Австрия) — 261,2…
8. Егор Усачев (Россия) — 252,2.
9. Роман Трофимов (Россия) — 250,2.
10. Александр Баженов (Россия) — 250,0…
13. Иван Ланин (Россия) — 248,1…
19. Вадим Шишкин (Россия) — 242,9.
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