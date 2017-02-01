Устюгов примет участие в спринте и масс-старте на чемпионате Норвегии
МОСКВА, 1 февраля./ТАСС/. Российский лыжник Сергей Устюгов примет участие в спринте и
масс-старте, которые пройдут в рамах чемпионата Норвегии.
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Об этом сообщает NRK со ссылкой на тренерский штаб сборной России.
Российский спортсмен будет заявлен на участие в спринте в пятницу и
В январе Устюгов стал победителем престижной многодневной гонки «Тур де Ски».
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