Устюгов примет участие в спринте и масс-старте на чемпионате Норвегии

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Об этом сообщает NRK со ссылкой на тренерский штаб сборной России.

Российский спортсмен будет заявлен на участие в спринте в пятницу и масс-старте в субботу.

В январе Устюгов стал победителем престижной многодневной гонки «Тур де Ски».