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1 февраля 2017, 14:51 | Зимние: Лыжный спорт | ТАСС

Устюгов примет участие в спринте и масс-старте на чемпионате Норвегии

МОСКВА, 1 февраля./ТАСС/. Российский лыжник Сергей Устюгов примет участие в спринте и масс-старте, которые пройдут в рамах чемпионата Норвегии.

В январе россиянин стал победителем престижной многодневной гонки Тур де Ски Увеличить
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Об этом сообщает NRK со ссылкой на тренерский штаб сборной России.

Российский спортсмен будет заявлен на участие в спринте в пятницу и масс-старте в субботу.

В январе Устюгов стал победителем престижной многодневной гонки «Тур де Ски».
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