Россиянин Барков завоевал золото в лыжном двоеборье на Универсиаде-2017
МОСКВА, 1 фев —
Р-Спорт. Россиянин Вячеслав Барков завоевал золото в лыжном двоеборье на зимней Универсиаде-2017 в Алма-Ате.
По итогам гонки по системе Гундерсена на 10 км Барков, показавший четвертый результат в прыжках с трамплина, стал первым со временем 24 минуты 26.5 секунды. Серебро завоевал поляк Адам Цеслар (+1,0 секунды). Третье место занял еще один представитель Польши Павел Словек (+7,8).
В топ-10 кроме Баркова также попал еще один россиянин — Самир Мастиев (8-е место; +59,1).
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