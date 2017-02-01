Россиянин Барков завоевал золото в лыжном двоеборье на Универсиаде-2017

По итогам гонки по системе Гундерсена на 10 км Барков, показавший четвертый результат в прыжках с трамплина, стал первым со временем 24 минуты 26.5 секунды. Серебро завоевал поляк Адам Цеслар (+1,0 секунды). Третье место занял еще один представитель Польши Павел Словек (+7,8).

В топ-10 кроме Баркова также попал еще один россиянин — Самир Мастиев (8-е место; +59,1).