Российская горнолыжница Силантьева победила в комбинации на Универсиаде-2017

В среду Силантьева победила с временем 2 минуты 8,24 секунды. Второе место заняла белоруска Мария Шканова (+1,78 секунды), третье — словачка Барбара Канторова (+2,11).

Другие представительницы России показали следующие результаты: Юлия Плешкова (7-е место; +3,45), Дарья Овчинникова (9; +3,70), Валентина Голенкова (16; +7,56), Дарья Коломова (21; +12,85), Елизавета Тимченко была 15-й в слаломе, но в супергиганте не смогла финишировать.