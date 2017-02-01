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1 февраля 2017, 12:53 | Зимние: Лыжный спорт | Р-Спорт

Российская горнолыжница Силантьева победила в комбинации на Универсиаде-2017

МОСКВА, 1 фев — Р-Спорт. Российская горнолыжница Анастасия Силантьева завоевала золото в комбинации (слалом+супергигант) на зимней Универсиаде в Алма-Ате.

В среду Силантьева победила с временем 2 минуты 8,24 секунды. Второе место заняла белоруска Мария Шканова (+1,78 секунды), третье — словачка Барбара Канторова (+2,11).

Другие представительницы России показали следующие результаты: Юлия Плешкова (7-е место; +3,45), Дарья Овчинникова (9; +3,70), Валентина Голенкова (16; +7,56), Дарья Коломова (21; +12,85), Елизавета Тимченко была 15-й в слаломе, но в супергиганте не смогла финишировать.
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