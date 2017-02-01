Горнолыжница Силантьева завоевала золото в суперкомбинации на Универсиаде
МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Российская горнолыжница Анастасия Силантьева заняла первое место в суперкомбинации на Универсиаде, которая проходит в
Алма-Ате. Спортсменка показала результат 2 минуты 8,24 секунды.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Второе место заняла Мария Шканова (2.10,02) из Белоруссии, тройку призеров замкнула словачка Барбара Канторова (2.10,35).
Универсиада завершится 8 февраля.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter