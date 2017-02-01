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1 февраля 2017, 11:02 | Зимние: Лыжный спорт | ТАСС

Горнолыжница Силантьева завоевала золото в суперкомбинации на Универсиаде

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Российская горнолыжница Анастасия Силантьева заняла первое место в суперкомбинации на Универсиаде, которая проходит в Алма-Ате. Спортсменка показала результат 2 минуты 8,24 секунды.

<em>МОСКВА 1 февраля. /ТАСС/.</em> Российская горнолыжница Анастасия Силантьева заняла первое место в <span class=error>суперкомбинации</span> на Универсиаде которая проходит в <nobr>Алма-Ате.</nobr> Спортсменка показала результат 2 минуты 824 секунды. Увеличить
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Второе место заняла Мария Шканова (2.10,02) из Белоруссии, тройку призеров замкнула словачка Барбара Канторова (2.10,35).

Универсиада завершится 8 февраля.
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