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1 февраля 2017, 8:49 | Зимние: Лыжный спорт | Р-Спорт

Лыжник Большунов стал серебряным призером в спринте на ЧМ среди юниоров и молодежи

МОСКВА, 1 фев — Р-Спорт. Российский лыжник Александр Большунов стал серебряным призером спринтерской гонки на чемпионате мира среди юниоров и молодежи до 23 лет, который проходит в Парк Сити (США).

Победу одержал норвежец Фредрик Рисет. Третье место у еще одного представителя Норвегии Йоахима Аурланда.

В топ-10 попали еще двое россиян — Алексей Червоткин занял четвертое место, а Андрей Собакарев стал шестым.
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