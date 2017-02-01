Лыжник Большунов стал серебряным призером в спринте на ЧМ среди юниоров и молодежи
МОСКВА, 1 фев —
Р-Спорт. Российский лыжник Александр Большунов стал серебряным призером спринтерской гонки на чемпионате мира среди юниоров и молодежи до 23 лет, который проходит в Парк Сити (США).
Победу одержал норвежец Фредрик Рисет. Третье место у еще одного представителя Норвегии Йоахима Аурланда.
В топ-10 попали еще двое россиян — Алексей Червоткин занял четвертое место, а Андрей Собакарев стал шестым.
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