Немецкий горнолыжник Штраcсер выиграл параллельный слалом на этапе КМ в Стокгольме
Немец Линус Штрасcер стал победителем параллельного слалома на этапе Кубка мира по горнолыжному спорту в Стокгольме.
В большом финале 24-летний Штраcсер в обеих попытках опередил француза Алексиса Пентюро и одержал первую победу в карьере на этапах Кубка мира. В борьбе за третье место швед Маттиас Харгин оказался быстрее британца Дэйва Ридинга.
Россиянин Александр Хорошилов в четвертьфинале уступил Ридингу и в итоговом протоколе поделил пятое место с еще тремя горнолыжниками.
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