Немецкий горнолыжник Штраcсер выиграл параллельный слалом на этапе КМ в Стокгольме

В большом финале 24-летний Штраcсер в обеих попытках опередил француза Алексиса Пентюро и одержал первую победу в карьере на этапах Кубка мира. В борьбе за третье место швед Маттиас Харгин оказался быстрее британца Дэйва Ридинга.

Россиянин Александр Хорошилов в четвертьфинале уступил Ридингу и в итоговом протоколе поделил пятое место с еще тремя горнолыжниками.