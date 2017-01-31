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31 января 2017, 23:46 | Зимние: Лыжный спорт | Р-Спорт

Немецкий горнолыжник Штраcсер выиграл параллельный слалом на этапе КМ в Стокгольме

Немец Линус Штрасcер стал победителем параллельного слалома на этапе Кубка мира по горнолыжному спорту в Стокгольме.

В большом финале 24-летний Штраcсер в обеих попытках опередил француза Алексиса Пентюро и одержал первую победу в карьере на этапах Кубка мира. В борьбе за третье место швед Маттиас Харгин оказался быстрее британца Дэйва Ридинга.

Россиянин Александр Хорошилов в четвертьфинале уступил Ридингу и в итоговом протоколе поделил пятое место с еще тремя горнолыжниками.
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