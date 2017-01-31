Летающие лыжники Климов, Корнилов и Васильев выступят на этапе КМ в Германии — тренер
МОСКВА, 31 янв —
Р-Спорт, Сергей Смышляев. Российские летающие лыжники Евгений Климов, Денис Корнилов и Дмитрий Васильев выступят в составе сборной России на этапе Кубка мира в Оберстдорфе (Германия), заявил агентству «Р-Спорт» главный тренер российской сборной Александр Арефьев.
Этап Кубка мира пройдет в Оберстдорфе с 3 по 5 февраля. В рамках этапа пройдут два старта с полетного трамплина HS225.
«На этапе Кубка мира в Оберстдорфе выступят Климов, Васильев и Корнилов», — заявил Арефьев по телефону.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter