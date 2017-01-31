Этап Кубка мира пройдет в Оберстдорфе с 3 по 5 февраля. В рамках этапа пройдут два старта с полетного трамплина HS225.

«На этапе Кубка мира в Оберстдорфе выступят Климов, Васильев и Корнилов», — заявил Арефьев по телефону.