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31 января 2017, 16:44 | Зимние: Лыжный спорт | Р-Спорт

Летающие лыжники Климов, Корнилов и Васильев выступят на этапе КМ в Германии — тренер

МОСКВА, 31 янв — Р-Спорт, Сергей Смышляев. Российские летающие лыжники Евгений Климов, Денис Корнилов и Дмитрий Васильев выступят в составе сборной России на этапе Кубка мира в Оберстдорфе (Германия), заявил агентству «Р-Спорт» главный тренер российской сборной Александр Арефьев.

Этап Кубка мира пройдет в Оберстдорфе с 3 по 5 февраля. В рамках этапа пройдут два старта с полетного трамплина HS225.

«На этапе Кубка мира в Оберстдорфе выступят Климов, Васильев и Корнилов», — заявил Арефьев по телефону.
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