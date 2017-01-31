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31 января 2017, 11:07 | Зимние: Лыжный спорт | ТАСС

Российский лыжник Ростовцев завоевал золото в гонке преследования на Универсиаде

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Российский лыжник Дмитрий Ростовцев завоевал золотую медаль в гонке преследования на Универсиаде, которая проходит в Алма-Ате. Спортсмен преодолел дистанцию 10 км за 26 минут 12,5 секунды.

<em>МОСКВА 31 января. /ТАСС/. </em>Российский лыжник Дмитрий <span class=error>Ростовцев</span> завоевал золотую медаль в гонке преследования на Универсиаде которая проходит в <nobr>Алма-Ате.</nobr> Спортсмен преодолел дистанцию 10 км за 26 минут 125 секунды. Увеличить
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Второе место занял его соотечественник Валерий Гонтарь (отставание 14,7 секунды), третьим стал представитель Армении Сергей Микаелян (+52,0).

Россиянин Кирилл Вичужанин финишировал девятым (+1.45,3), Егор Березин — 12-м (+2.04,4), Роман Тарасов — 17-м (+2.51,5), Юрий Гаврилов — 33-м (+4.50,0).

Универсиада завершится 8 февраля.
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