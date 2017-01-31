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31 января 2017, 10:59 | Зимние: Лыжный спорт | Sports.kz

Лыжник Пухкало остановился в шаге от пьедестала Универсиады-2017

На Универсиаде в Алматы состоялась мужская лыжная гонка преследования свободным стилем, сообщает Sports.kz.

На Универсиаде в <span class=error>Алматы</span> состоялась мужская лыжная гонка преследования свободным стилем сообщает Sports.kz. Увеличить
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Золотую медаль завоевал россиянин Дмитрий Ростовцев, второе место — у его соотечественника Валерия Гонтаря, бронзовую медаль выиграл армянский лыжник Сергей Микаелян.

Казахстанец Виталий Пухкало с отставанием +1:04.1 не вошел в тройку призеров, заняв четвертое место. Кроме него из представителей нашей страны в десятку вошли Ринат Мухин — седьмой, Сергей Малышев — восьмой и Олжас Климин — 10-й.

Зимняя Универсиада-2017. Алматы (Казахстан)
Лыжные гонки. Юноши. 10 км. Классический стиль.

1. Дмитрий Ростовцев (Россия) — 26:12.5
2. Валерий Гонтарь (Россия) — +14.7
3. Сергей Микаелян (Армения) — +52.0.

5. Виталий Пухкало (Казахстан) — +1:04.1
7. Ринат Мухин (Казахстан) — +1:22.3
8. Сергей Малышев (Казахстан) — +1:43.7
10. Олжас Климин (Казахстан) — +1:46.1
19. Александр Малышев (Казахстан) — +3:17.4
22. Иван Люфт (Казахстан) — +3:37.5.

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