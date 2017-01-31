Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/skiing/28608357/
31 января 2017, 10:07 | Зимние: Лыжный спорт | Sports.kz

Анна Шевченко: Хоть мы и хозяева трассы, эта трасса всегда для нас тяжелая

Казахстанская лыжница, обладательница двух бронзовых медалей Универсиады Анна Шевченко прокомментировала свое выступление в гонке преследования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Казахстанская лыжница обладательница двух бронзовых медалей Универсиады Анна <span class=error>Шевченко</span> прокомментировала свое выступление в гонке преследования передает корреспондент <span class=error>МИА</span> Казинформ. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Хоть мы и хозяева трассы, эта трасса всегда для нас тяжелая, и такие погодные условия! Очень тяжелая гонка. Мы терпели все, каждая до последнего, и на “зубах” шли до финиша. У кого-то получилось достичь всех целей, которые ставили на сегодня, у кого-то нет, я думаю, мы все выиграли сегодня», — сказала казахстанская спортсменка Анна Шевченко на пресс-конференции, добавив, что она выложилась на «полную».

Также спортсменка отметила, что стартовый подъем в ходе гонки ей дался легко, но после спуска равнина далась ей тяжелее, чем подъем.

«Там я немного просела, а под конец меня отпустило, но уже не хватило дистанции, чтобы догнать (соперниц — прим.редакции)», — прокомментировала свое выступление казахстанская лыжница.

Российские лыжницы Анна Нечаевская и Лилия Васильева также отметили сложность трассы, по их словам, давали о себе знать горы.

Напомним, сегодня Анна Шевченко заняла третье место в гонке преследования на пять километров у женщин. Первенствовала россиянка Анна Нечаевская, а «серебро» взяла таккже представительница России Лилия Васильева.

Для Анны Шевченко это вторая медаль на текущих соревнованиях. Накануне она также выиграла «бронзу». Стоит отметить, что гонка проходила в сложных погодных условиях, идет сильный снегопад.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Лыжного спорта

Еще 7 новостей  Все новости
30 января

«Кайрат» подписал экс-футболиста «Гамбурга»

Экс-чемпион WBO хочет драться с победителем боя Головкин - Джейкобс

Новая звезда по фамилии Кабананга