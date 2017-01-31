Анна Шевченко: Хоть мы и хозяева трассы, эта трасса всегда для нас тяжелая
Казахстанская лыжница, обладательница двух бронзовых медалей Универсиады Анна Шевченко прокомментировала свое выступление в гонке преследования, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«Хоть мы и хозяева трассы, эта трасса всегда для нас тяжелая, и такие погодные условия! Очень тяжелая гонка. Мы терпели все, каждая до последнего, и на “зубах” шли до финиша. У
Также спортсменка отметила, что стартовый подъем в ходе гонки ей дался легко, но после спуска равнина далась ей тяжелее, чем подъем.
«Там я немного просела, а под конец меня отпустило, но уже не хватило дистанции, чтобы догнать (соперниц — прим.редакции)», — прокомментировала свое выступление казахстанская лыжница.
Российские лыжницы Анна Нечаевская и Лилия Васильева также отметили сложность трассы, по их словам, давали о себе знать горы.
Напомним, сегодня Анна Шевченко заняла третье место в гонке преследования на пять километров у женщин. Первенствовала россиянка Анна Нечаевская, а «серебро» взяла таккже представительница России Лилия Васильева.
Для Анны Шевченко это вторая медаль на текущих соревнованиях. Накануне она также выиграла «бронзу». Стоит отметить, что гонка проходила в сложных погодных условиях, идет сильный снегопад.
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