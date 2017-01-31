Российские паралимпийцы тренируются, несмотря на дисквалификацию

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

По словам тренера Александра Алябьева, первые несколько дней они будут оттачивать мастерство в гигантском слаломе, а затем перейдут на скоростные дисциплины. Спортсмены будут тренироваться до 10 февраля, а после этого примут участие в чемпионате России, который также пройдёт на Сахалине.

Горнолыжная база рассматривается как идеальное место для подготовки к Паралимпийским Играм-2018, а климатические условия региона наиболее близки к южнокорейским.