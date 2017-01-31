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31 января 2017, 8:10 | Зимние: Лыжный спорт | «Вести.Ру»

Российские паралимпийцы тренируются, несмотря на дисквалификацию

Несмотря на временную дисквалификацию российских паралимпийцев, наша сборная продолжает готовиться к соревнованиям, передает телеканал «Россия 24». Так, горнолыжники начали тренировки на Сахалине.

Несмотря на временную дисквалификацию российских паралимпийцев наша сборная продолжает готовиться к соревнованиям передает телеканал Россия 24. Так горнолыжники начали тренировки на Сахалине. Увеличить
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По словам тренера Александра Алябьева, первые несколько дней они будут оттачивать мастерство в гигантском слаломе, а затем перейдут на скоростные дисциплины. Спортсмены будут тренироваться до 10 февраля, а после этого примут участие в чемпионате России, который также пройдёт на Сахалине.

Горнолыжная база рассматривается как идеальное место для подготовки к Паралимпийским Играм-2018, а климатические условия региона наиболее близки к южнокорейским.
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