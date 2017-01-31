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31 января 2017, 8:08 | Зимние: Лыжный спорт | ТАСС

Российская лыжница Нечаевская завоевала золото Универсиады в гонке преследования

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Российская лыжница Анна Нечаевская завоевала золотую медаль в гонке преследования на 5 км свободным стилем. Спортсменка показала результат 13 минут 29,7 секунды.

<em>МОСКВА 31 января. /ТАСС/.</em> Российская лыжница Анна <span class=error>Нечаевская</span> завоевала золотую медаль в гонке преследования на 5 км свободным стилем. Спортсменка показала результат 13 минут 297 секунды. Увеличить
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Второе место заняла еще одна представительница России Лилия Васильева (отставание 18,1 секунды), третьей стала Анна Шевченко из Казахстана (+21,3).

Россиянка Мария Давыденкова показала пятый результат (+1.01,7), Ольга Репницына — шестая (+1.02,1), Ксения Малеванная — 11-я (+1.40,0), Оксана Главацких — 13-я (+1.45,1).

Универсиада завершится 8 февраля, следующие зимние Игры состоятся в Красноярске в 2019 году.
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