Российская лыжница Нечаевская завоевала золото Универсиады в гонке преследования
МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Российская лыжница Анна Нечаевская завоевала золотую медаль в гонке преследования на 5 км свободным стилем. Спортсменка показала результат 13 минут 29,7 секунды.
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Второе место заняла еще одна представительница России Лилия Васильева (отставание 18,1 секунды), третьей стала Анна Шевченко из Казахстана (+21,3).
Россиянка Мария Давыденкова показала пятый результат (+1.01,7), Ольга Репницына — шестая (+1.02,1), Ксения Малеванная — 11-я (+1.40,0), Оксана Главацких — 13-я (+1.45,1).
Универсиада завершится 8 февраля, следующие зимние Игры состоятся в Красноярске в 2019 году.
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