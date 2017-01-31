Казахстанская лыжница Анна Шевченко завоевала вторую медаль на Универсиаде-2017

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Шевченко стала бронзовой призеркой в гонке преследования на пять километров у женщин. «Золото» в этой дисциплине завоевала россиянка Анна Нечаевская, а «серебро» — другая представительница России Лилия Васильева.

Добавим, что для Шевченко это вторая медаль на текущих соревнованиях. Накануне она выиграла «бронзу» в гонке на пять километров, уступив все тем жи россиянкам — Васильевой и Нечаевской.