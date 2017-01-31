Некрасова победила в спринте на ЧМ среди юниоров и спортсменов не старше 23 лет
МОСКВА, 31 янв —
Р-Спорт. Российская лыжница Полина Некрасова победила в спринте классическим стилем на чемпионате мира среди юниоров и молодежи до 23 лет, который проходит в Парк Сити (США).
В финале Некрасова показала результат 3 минуты 34,60 секунды. Второй и третьей финишировали немки Антониа Фраэбель (+3,56) и Колетта Рыдзек (+4,58).
У мужчин в спринте победил немец Янош Брюггер — 3.43,00. Вторым и третьим стали норвежцы Петтер Стэкстон (+0,04) и Херман Март Мейер (+3,83).
Лучшие из россиян — Владислав Вечканов, Александр Клуген и Егор Казаринов, они выбыли в полуфиналах.
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