Башлаков занял второе место во фристайле на зимней Универсиаде в Алматы

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Белорус в финале показал результат 90,94 балла. Артема Башлакова в итоговом протоколе смог опередить лишь китаец Ли Жонлинь — 97,99 балла. Бронзовым призером универсиады стал также представитель Поднебесной Гуо Жиминь — 90,94 балла. В турнире среди женщин лучшей стала Жу Иньинь — 64,09 балла. Белоруска Вера Ляшкевич остановилась в шаге от пьедестала, заняв четвертое место — 50,96 балла.

Сегодня в Алматы выступили и другие белорусские спортсмены-студенты. Горнолыжница Мария Шканова заняла восьмое место в супергиганте. Лыжница Анастасия Майнгардт стала 11-й в гонке на 5 км.