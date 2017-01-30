Башлаков занял второе место во фристайле на зимней Универсиаде в Алматы
30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первую медаль в копилку студенческой сборной Беларуси на XVIII зимней Всемирной универсиаде в Алматы принес Артем Башлаков, заняв второе место в турнире по фристайлу, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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Белорус в финале показал результат 90,94 балла. Артема Башлакова в итоговом протоколе смог опередить лишь китаец Ли Жонлинь — 97,99 балла. Бронзовым призером универсиады стал также представитель Поднебесной Гуо Жиминь — 90,94 балла. В турнире среди женщин лучшей стала Жу Иньинь — 64,09 балла. Белоруска Вера Ляшкевич остановилась в шаге от пьедестала, заняв четвертое место — 50,96 балла.
Сегодня в Алматы выступили и другие белорусские
Белорусские
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