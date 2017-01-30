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30 января 2017, 15:36 | Зимние: Лыжный спорт | БЕЛТА

Башлаков занял второе место во фристайле на зимней Универсиаде в Алматы

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первую медаль в копилку студенческой сборной Беларуси на XVIII зимней Всемирной универсиаде в Алматы принес Артем Башлаков, заняв второе место в турнире по фристайлу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Белорус в финале показал результат 90,94 балла. Артема Башлакова в итоговом протоколе смог опередить лишь китаец Ли Жонлинь — 97,99 балла. Бронзовым призером универсиады стал также представитель Поднебесной Гуо Жиминь — 90,94 балла. В турнире среди женщин лучшей стала Жу Иньинь — 64,09 балла. Белоруска Вера Ляшкевич остановилась в шаге от пьедестала, заняв четвертое место — 50,96 балла.

Сегодня в Алматы выступили и другие белорусские спортсмены-студенты. Горнолыжница Мария Шканова заняла восьмое место в супергиганте. Лыжница Анастасия Майнгардт стала 11-й в гонке на 5 км.

Белорусские студенты-спортсмены на универсиаде в Алматы выступят также в биатлоне, конькобежном спорте и фигурном катании (танцы на льду).

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