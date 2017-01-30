Казахстанки завоевали «серебро» и «бронзу» во фристайл-акробатике на Универсиаде-2017
На Универсиаде в Алматы завершился суперфинал женской
фристайл-акробатики, сообщает Sports.kz.
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В решающей стадии соревнований приняли участие две казахстанки: Жанбота Алдабергенова и Жибек Арапбаева, а также белоруска Вера Ляшкевич и представительница КНР Чжу Иньинь.
По итогам финала первое место и золотую медаль завоевала китаянка, а Арапбаева и Алдабергенова, соответственно, расположились на второй и третьей строчках.
Зимняя Универсиада-2017. Алматы (Казахстан)
Фристайл. Акробатика. Девушки. Суперфинал.
1. Чжу Иньинь (Китай) — 64.09
2. Жибек Арапбаева (Казахстан) — 60.84
3. Жанбота Алдабергенова (Казахстан) — 60.48.
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