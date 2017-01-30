Казахстанки завоевали «серебро» и «бронзу» во фристайл-акробатике на Универсиаде-2017

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В решающей стадии соревнований приняли участие две казахстанки: Жанбота Алдабергенова и Жибек Арапбаева, а также белоруска Вера Ляшкевич и представительница КНР Чжу Иньинь.

По итогам финала первое место и золотую медаль завоевала китаянка, а Арапбаева и Алдабергенова, соответственно, расположились на второй и третьей строчках.

Зимняя Универсиада-2017. Алматы (Казахстан)

Фристайл. Акробатика. Девушки. Суперфинал.

1. Чжу Иньинь (Китай) — 64.09

2. Жибек Арапбаева (Казахстан) — 60.84

3. Жанбота Алдабергенова (Казахстан) — 60.48.