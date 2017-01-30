Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/skiing/28596307/
30 января 2017, 12:40 | Зимние: Лыжный спорт | ТАСС

Российский лыжник Гонтарь завоевал золото на Универсиаде

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Российский лыжник Валерий Гонтарь завоевал золотую медаль в гонке на 10 км классическим стилем на Универсиаде, которая проходит в Алма- Ате. Спортсмен показал результат 25 минут 12 секунд.

Второе место занял еще один представитель России Дмитрий Ростовцев (отставание 8,9 секунды), третьим стал француз Александр Пуйе (+21,8).

Россиянин Кирилл Вичужанин показал седьмой результат (+1.01,5), Егор Березин — 10-й (+1.15,5), Роман Тарасов — 18-й (+1.46,6), Юрий Гаврилов — 27-й (+2.16,4).

Соревнования завершатся 8 февраля. Следующая зимняя Универсиада пройдет в 2019 году в Красноярске.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Лыжного спорта

Российский горнолыжник Пясик завоевал серебро на Универсиаде-2017

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Российский горнолыжник Евгений Пясик завоевал серебряную медаль в супер-гиганте на Универсиаде 2017 года, которая проходит в Алма-Ате. Спортсмен показал результат 1 минута 3,06 секунды.
Еще 7 новостей  Все новости
30 января

Тренер ХК "Салават Юлаев" Захаркин назвал разговор с фанатами полезным и конструктивным

Мутко: Россия усилит работу по продвижению ЧМ-2018

Борис Спасский: жалею, что отказался выигрывать матч у Бобби Фишера