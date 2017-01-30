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30 января 2017, 10:53 | Зимние: Лыжный спорт | Sports.kz

Казахстанский лыжник Пухкало — пятый в гонке на 10 километров Универсиады-2017

На зимней Универсиаде-2017 в Алматы состоялась мужская лыжная гонка на 10 километров «классикой», пишет Sports.kz.

На зимней Универсиаде-2017 в <span class=error>Алматы</span> состоялась мужская лыжная гонка на 10 километров классикой пишет Sports.kz. Увеличить
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Победителем стал россиянин Валерий Гонтарь, второе место завоевал другой представитель РФ Дмитрий Ростовцев, бронзовая медаль досталась французу Александру Пуйе. Из казахстанцев лучший результат показал Виталий Пухкало, ставший пятым.

Зимняя Универсиада-2017. Алматы (Казахстан)
Лыжные гонки. Юноши. 10 км. Классический стиль.

1. Валерий Гонтарь (Россия) — 25:12.0
2. Дмитрий Ростовцев (Россия) — +8.9
3. Александр Пуйе (Франция) — +21.8.

5. Виталий Пухкало (Казахстан) — +44.1
8. Александр Малышев (Казахстан) — +1:07.6
9. Олжас Климин (Казахстан) — +1:10.0
11. Ринат Мухин (Казахстан) — +1:17.7
14. Сергей Малышев (Казахстан) — +1:20.4
23. Иван Люфт (Казахстан) — +1:57.0.

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