Бронзовая призерка Универсиады-2017 в лыжных гонках Анна Шевченко прокомментировала свое выступление на соревнованиях. По ее словам, вторая часть гонки на пять километров ей далась труднее первой, что привело к небольшому снижению темпа, сообщает корреспондент Vesti.kz.