Российская лыжница Лилия Васильева выиграла индивидуальную гонку на 5 км в рамках зимней Универсиады-2017 в Казахстане. Второй стала еще одна спортсменка из России Анна Нечаевская, третье место заняла Анна Шевченко из Казахстана. Лучшей из белорусской команда стала Анастасия Майнгардт, которая показала 11-е время.