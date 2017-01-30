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30 января 2017, 10:20 | Зимние: Лыжный спорт | «Прессбол»

Универсиада-2017. Россиянка Елена Яковишина завоевала золото в супергиганте, Мария Шканова из Беларуси — 8-я

Российская горнолыжница Елена Яковишина выиграла золото Универсиады-2017 в супергиганте. Второе время показала Неа Луукко из Финляндии, тройку призеров замкнула японка Аса Андо. Представительница Беларуси Мария Шканова заняла 8-е место.

Универсиада-2017. Горнолыжный спорт. Супергигант. Женщины
1. Елена Яковишина (Россия) 1.06,25
2. Неа Луукко (Финляндия) +0,73
3. Аса Андо (Япония) +0,92…
8. Мария ШКАНОВА (Беларусь) +1,74.

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Российская лыжница Лилия Васильева выиграла индивидуальную гонку на 5 км в рамках зимней Универсиады-2017 в Казахстане. Второй стала еще одна спортсменка из России Анна Нечаевская, третье место заняла Анна Шевченко из Казахстана. Лучшей из белорусской команда стала Анастасия Майнгардт, которая показала 11-е время.
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