Универсиада-2017. Россиянка Елена Яковишина завоевала золото в супергиганте, Мария Шканова из Беларуси — 8-я
Российская горнолыжница Елена Яковишина выиграла золото Универсиады-2017 в супергиганте. Второе время показала Неа Луукко из Финляндии, тройку призеров замкнула японка Аса Андо. Представительница Беларуси Мария Шканова заняла 8-е место.
Универсиада-2017. Горнолыжный спорт. Супергигант. Женщины
1. Елена Яковишина (Россия) 1.06,25
2. Неа Луукко (Финляндия) +0,73
3. Аса Андо (Япония) +0,92…
8. Мария ШКАНОВА (Беларусь) +1,74.
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