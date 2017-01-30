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30 января 2017, 10:11 | Зимние: Лыжный спорт | «Прессбол»

Универсиада-2017. Лыжные гонки. Россиянка Лилия Васильева выиграла «индивидуалку» на 5 км, Анастасия Майнгардт из Беларуси — 11-я

Российская лыжница Лилия Васильева выиграла индивидуальную гонку на 5 км в рамках зимней Универсиады-2017 в Казахстане. Второй стала еще одна спортсменка из России Анна Нечаевская, третье место заняла Анна Шевченко из Казахстана. Лучшей из белорусской команда стала Анастасия Майнгардт, которая показала 11-е время.

Универсиада-2017. Лыжные гонки. Женщины. Индивидуальная гонка, 5 км
1. Лилия Васильева (Россия) 14.08,6
2. Анна Нечаевская (Россия) +13,3
3. Анна Шевченко (Казахстан) +15,2…
11. Анастасия МАЙНГАРДТ (Беларусь) +1.01,4
17. Инна ЛУКОНИНА (Беларусь) +1.13,3
21. Мария РОЩИНСКАЯ (Беларусь) +1.33,9
36. Мариня БУКИНИЧ (Беларусь) +2.48,3.

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