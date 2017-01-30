Призерка Универсиады-2017 из Казахстана: Обидно, что до «серебра» осталось всего две секунды

«Удалась гонка. Надеялась, что останусь второй. Две секунды до серебряной медали, очень обидно. Со следующей дистанцией определяемся. Сегодня же вторая часть была намного тяжелее первой. Поэтому темп хода снизился. Очень тяжелая трасса. К тому же коррективы внесла и погода. Солнце вышло, структура снега изменилась. Главное, лыжи бежали хорошо», — сообщила после финиша Шевченко.

Напомним, Анна Шевченко стала первой медалисткой Казахстана на Универсиаде-2017 в Алматы. Она завоевала «бронзу» в индивидуальной гонке на пять километров (лыжный спорт), пропустив вперед себе две россиянки.