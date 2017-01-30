Яковишина выиграла первое золото Универсиады-2017, победив в супергигантском слаломе
МОСКВА, 30 янв —
Р-Спорт. Российская горнолыжница Елена Яковишина одержала победу в супергиганте и стала первой чемпионкой зимней Универсиады, которая стартовала в воскресенье в Алма-Ате.
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Россиянка одержала победу с результатом 1 минута 6,25 секунды. Второй стала представительница Финляндии Неа Луукко (+0,73 секунды). Бронза у японки Асы Андо (+0,92).
Еще одна представительница России Елизавета Тимченко (+1,48) стала шестой, Юлия Плешкова (+1,56) — 7-я, Ольга Погребицкая (+1,75) — 9-я, Валентина Голенкова (+3,25) — 17-я, Дарья Овчинникова (+3,36) — 19-я.
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