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30 января 2017, 9:33 | Зимние: Лыжный спорт | Р-Спорт

Яковишина выиграла первое золото Универсиады-2017, победив в супергигантском слаломе

МОСКВА, 30 янв — Р-Спорт. Российская горнолыжница Елена Яковишина одержала победу в супергиганте и стала первой чемпионкой зимней Универсиады, которая стартовала в воскресенье в Алма-Ате.

<em>МОСКВА 30 <span class=error>янв</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Российская горнолыжница Елена Яковишина одержала победу в <span class=error>супергиганте</span> и стала первой чемпионкой зимней Универсиады которая стартовала в воскресенье в <nobr>Алма-Ате.</nobr> Увеличить
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Россиянка одержала победу с результатом 1 минута 6,25 секунды. Второй стала представительница Финляндии Неа Луукко (+0,73 секунды). Бронза у японки Асы Андо (+0,92).

Еще одна представительница России Елизавета Тимченко (+1,48) стала шестой, Юлия Плешкова (+1,56) — 7-я, Ольга Погребицкая (+1,75) — 9-я, Валентина Голенкова (+3,25) — 17-я, Дарья Овчинникова (+3,36) — 19-я.
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Российская горнолыжница Елена Яковишина выиграла золото Универсиады-2017 в супергиганте. Второе время показала Неа Луукко из Финляндии, тройку призеров замкнула японка Аса Андо. Представительница Беларуси Мария Шканова заняла 8-е место.
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