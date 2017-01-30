Российские лыжницы взяли золото и серебро в индивидуальной гонке на Универсиаде-2017
МОСКВА, 30 янв —
Р-Спорт. Российская лыжница Лилия Васильева победила в индивидуальной гонке на 5 километров классическим стилем на зимней Универсиаде в Алма-Ате, еще одна представительница России Анна Нечаевская стала второй.
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Васильева в понедельник преодолела дистанцию с результатом 14 минут 8,6 секунды. Следом финишировала Нечаевская с отставанием 13,3 секунды. Замкнула тройку лучших Анна Шевченко (+15,2), представляющая Казахстан.
Еще одна российская лыжница Ксения Малеванная (+33,6 секунды) стала пятой, Мария Давыденкова (+38,8) — 7-я, Ольга Репницына (+51,1) — 8-я, Оксана Главацких (+1.08,2) — 15-я.
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