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30 января 2017, 9:32 | Зимние: Лыжный спорт | Р-Спорт

Российские лыжницы взяли золото и серебро в индивидуальной гонке на Универсиаде-2017

МОСКВА, 30 янв — Р-Спорт. Российская лыжница Лилия Васильева победила в индивидуальной гонке на 5 километров классическим стилем на зимней Универсиаде в Алма-Ате, еще одна представительница России Анна Нечаевская стала второй.

<em>МОСКВА 30 <span class=error>янв</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Российская лыжница Лилия <span class=error>Васильева</span> победила в индивидуальной гонке на 5 километров классическим стилем на зимней Универсиаде в <nobr>Алма-Ате</nobr> еще одна представительница России Анна <span class=error>Нечаевская</span> стала второй. Увеличить
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Васильева в понедельник преодолела дистанцию с результатом 14 минут 8,6 секунды. Следом финишировала Нечаевская с отставанием 13,3 секунды. Замкнула тройку лучших Анна Шевченко (+15,2), представляющая Казахстан.

Еще одна российская лыжница Ксения Малеванная (+33,6 секунды) стала пятой, Мария Давыденкова (+38,8) — 7-я, Ольга Репницына (+51,1) — 8-я, Оксана Главацких (+1.08,2) — 15-я.
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Универсиада-2017. Лыжные гонки. Россиянка Лилия Васильева выиграла «индивидуалку» на 5 км, Анастасия Майнгардт из Беларуси — 11-я

Российская лыжница Лилия Васильева выиграла индивидуальную гонку на 5 км в рамках зимней Универсиады-2017 в Казахстане. Второй стала еще одна спортсменка из России Анна Нечаевская, третье место заняла Анна Шевченко из Казахстана. Лучшей из белорусской команда стала Анастасия Майнгардт, которая показала 11-е время.
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