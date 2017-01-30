Казахстан завоевал первую медаль Универсиады-2017
Казахстан завоевал первую медаль Универсиады-2017 в Алматы, сообщает корреспондент Vesti.kz.
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В соревнованиях по лыжным гонкам на пять километров у женщин бронзовой наградой отметилась Анна Шевченко. Ее финишное время 14.23.8.
Победу же одержала россиянка Лилия Васильева с результатом 14.08.6. Следом за ней расположилась еще одна российская лыжница Анна Нечаевская — 14.21.
Также в 10-ку лучших вошла и Ирина Быкова (10-е место).
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