Казахстан завоевал первую медаль Универсиады-2017

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В соревнованиях по лыжным гонкам на пять километров у женщин бронзовой наградой отметилась Анна Шевченко. Ее финишное время 14.23.8.

Победу же одержала россиянка Лилия Васильева с результатом 14.08.6. Следом за ней расположилась еще одна российская лыжница Анна Нечаевская — 14.21.

Также в 10-ку лучших вошла и Ирина Быкова (10-е место).