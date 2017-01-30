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30 января 2017, 9:27 | Зимние: Лыжный спорт | Vesti.kz

Казахстан завоевал первую медаль Универсиады-2017

Казахстан завоевал первую медаль Универсиады-2017 в Алматы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Казахстан завоевал первую медаль Универсиады-2017 в <span class=error>Алматы</span> сообщает корреспондент Vesti.kz. Увеличить
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В соревнованиях по лыжным гонкам на пять километров у женщин бронзовой наградой отметилась Анна Шевченко. Ее финишное время 14.23.8.

Победу же одержала россиянка Лилия Васильева с результатом 14.08.6. Следом за ней расположилась еще одна российская лыжница Анна Нечаевская — 14.21.

Также в 10-ку лучших вошла и Ирина Быкова (10-е место).

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Бронзовая призерка Универсиады-2017 в лыжных гонках Анна Шевченко прокомментировала свое выступление на соревнованиях. По ее словам, вторая часть гонки на пять километров ей далась труднее первой, что привело к небольшому снижению темпа, сообщает корреспондент Vesti.kz.
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