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29 января 2017, 19:42 | Зимние: Лыжный спорт | Р-Спорт

Японская летающая лыжница Таканаси выиграла второй старт на этапе КМ в Румынии

МОСКВА, 29 янв — Р-Спорт. Японка Сара Таканаси победила во втором старте на этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в румынском городе Рышнов.

В воскресенье по сумме двух прыжков Таканаси набрала 247,3 балла и одержала шестую победу в текущем розыгрыше Кубка мира. Второе место заняла победительница первого старта в Рышнове норвежка Марен Лундбю (241,9). Тройку призеров замкнула австрийка Даниэла Ирашко-Штольц (235,4).

Россиянки Ирина Аввакумова (212,0) и Анастасия Баранникова (164,3) стали 7-й и 31-й соответственно.
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