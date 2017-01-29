Лыжница Бьорген выиграла масс-старт на этапе КМ в Швеции, Кальсина — 12-я
Шестикратная олимпийская чемпионка норвежская лыжница Марит Бьорген выиграла гонку на 15 километров классическим ходом с
масс-старта на восьмом этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция).
Второе и третье места заняли её соотечественницы Ингвильд Остберг и Хайди Венг. Лучшей из россиянок стала Полина Кальсина, показавшая 12-е время на финише.
Лыжные гонки. Кубок мира. Восьмой этап. Фалун, Швеция
Женщины. 15 км, классический ход
1. Марит Бьорген (Норвегия) — 41.28,8.
2. Ингвильд Остберг (Норвегия) — отставание 0,5.
3. Хайди Венг (Норвегия) — + 8,1…
12. Полина Кальсина (Россия) — + 1.43,2…
17. Анастасия Седова (Россия) — + 2.04,9…
27. Мария Гущина (Россия) — + 3.12,5…
30. Юлия Белорукова (Россия) — + 3.30,7.
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