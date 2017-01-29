Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/skiing/28590920/
29 января 2017, 17:54 | Зимние: Лыжный спорт | Р-Спорт

Норвежские лыжницы заняли весь пьедестал в масс-старте на 15 км на этапе КМ в Фалуне

Шестикратная олимпийская чемпионка норвежская лыжница Марит Бьёрген выиграла гонку на 15 километров классическим ходом с масс-старта на этапе Кубка мира в шведском Фалуне.

В воскресенье Бьёрген преодолела дистанцию за 41 минуту 28,8 секунды. Второе и третье места заняли ее соотечественницы — Ингвильд Флугстад Эстберг (+0,5) и Хейди Венг (+8,1) соответственно.

Результаты россиянок: 12. Полина Кальсина (+1.43,2), 17. Анастасия Седова (+2.04,9), 27. Мария Гущина (+3.12,5), 30. Юлия Белорукова (+3.30,7). Еще одна представительница России Юлия Чекалева, заявленная на гонку, не стартовала.

Для 36-летней Бьёрген эта победа стала третьей в личных гонках в текущем розыгрыше Кубка мира.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Лыжного спорта

Еще 7 новостей  Все новости
24 января

Белорусская Барби: 26-летняя кикбоксерша Екатерина Вандарьева

Игорь Ларионов: мои дети уже больше американцы, чем россияне

«Шубенков, верни 4 миллиона»: как уникальный атлет превратился в предателя