Норвежские лыжницы заняли весь пьедестал в масс-старте на 15 км на этапе КМ в Фалуне

В воскресенье Бьёрген преодолела дистанцию за 41 минуту 28,8 секунды. Второе и третье места заняли ее соотечественницы — Ингвильд Флугстад Эстберг (+0,5) и Хейди Венг (+8,1) соответственно.

Результаты россиянок: 12. Полина Кальсина (+1.43,2), 17. Анастасия Седова (+2.04,9), 27. Мария Гущина (+3.12,5), 30. Юлия Белорукова (+3.30,7). Еще одна представительница России Юлия Чекалева, заявленная на гонку, не стартовала.

Для 36-летней Бьёрген эта победа стала третьей в личных гонках в текущем розыгрыше Кубка мира.