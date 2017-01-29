Хиршер выиграл этап КМ по гигантскому слалому, Андриенко занял 16-е место
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Гармиш-Партенкирхене завершился 14-й этап Кубка мира по горнолыжному спорту среди мужчин.
В гигантском слаломе победу одержал австриец Марсель Хиршер. Второе место занял швед Матс Олссон, а третьим стал немец Штефан Луитц. Россиянин Александр Андриенко показал 16-е время.
Горнолыжный спорт. Кубок мира. 14-й этап.
Мужчины. Гигантский слалом
1. Марсель Хиршер (Австрия) — 2.39,95.
2. Матс Олссон (Швеция) — 2.41,45.
3. Штефан Луитц (Германия) — 2.41,90…
16. Александр Андриенко (Россия) — 2.43,34.
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