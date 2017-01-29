Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/skiing/28590904/
29 января 2017, 17:50 | Зимние: Лыжный спорт | Чемпионат.com

Хиршер выиграл этап КМ по гигантскому слалому, Андриенко занял 16-е место

В Гармиш-Партенкирхене завершился 14-й этап Кубка мира по горнолыжному спорту среди мужчин.

В гигантском слаломе победу одержал австриец Марсель Хиршер. Второе место занял швед Матс Олссон, а третьим стал немец Штефан Луитц. Россиянин Александр Андриенко показал 16-е время.

Горнолыжный спорт. Кубок мира. 14-й этап. Гармиш-Партенкирхен, Германия
Мужчины. Гигантский слалом
1. Марсель Хиршер (Австрия) — 2.39,95.
2. Матс Олссон (Швеция) — 2.41,45.
3. Штефан Луитц (Германия) — 2.41,90…
16. Александр Андриенко (Россия) — 2.43,34.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Лыжного спорта

Еще 7 новостей  Все новости
17 января

"Манчестер Сити" готов приобрести Месси. Сумма поражает!

Хет-трик Малкина - магия хоккея! Смотрите видео

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России