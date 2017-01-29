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29 января 2017, 17:44 | Зимние: Лыжный спорт | Sports.kz

Коломина — 39-я в масс-старте на этапе Кубка мира в Фалуне

В шведском Фалуне в рамках седьмого этапа Кубка мира по лыжным гонкам прошел масс-старт классическим стилем у женщин, сообщает Sports.kz.

В шведском <span class=error>Фалуне</span> в рамках седьмого этапа Кубка мира по лыжным гонкам прошел <nobr>масс-старт</nobr> классическим стилем у женщин сообщает Sports.kz. Увеличить
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Весь пьедестал заняли норвежки: Марит Бьёрген — первая, Ингвильд Эстберг — вторая, Хейди Венг — третья.

Единственная казахстанская лыжница, принимавшая участие в масс-старте, Елена Коломина, финишировала 39-й.

Лыжные гонки. Кубок мира. Седьмой этап. Фалун (Швеция)
Женщины. Масс-старт. Классический стиль. 15 км.

1. Марит Бьёрген (Норвегия) — 41:28,8
2. Ингвильд Эстберг (Норвегия) — +0,5
3. Хейди Венг (Норвегия) — +8,1

39. Елена Коломина (Казахстан) — +4:49,0.

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