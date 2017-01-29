Коломина — 39-я в масс-старте на этапе Кубка мира в Фалуне
В шведском Фалуне в рамках седьмого этапа Кубка мира по лыжным гонкам прошел
масс-старт классическим стилем у женщин, сообщает Sports.kz.
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Весь пьедестал заняли норвежки: Марит Бьёрген — первая, Ингвильд Эстберг — вторая, Хейди Венг — третья.
Единственная казахстанская лыжница, принимавшая участие в
Лыжные гонки. Кубок мира. Седьмой этап. Фалун (Швеция)
Женщины.
1. Марит Бьёрген (Норвегия) — 41:28,8
2. Ингвильд Эстберг (Норвегия) — +0,5
3. Хейди Венг (Норвегия) — +8,1
39. Елена Коломина (Казахстан) — +4:49,0.
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