Летающая лыжница Таканаси выиграла этап КМ в Румынии, Аввакумова — седьмая
Японка Сара Таканаси победила на шестом этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в Ражнове.
Второе место заняла норвежка Марен Лундбю, а замкнула тройку лидеров австрийка Даниэла
Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира. Шестой этап. Ражнов, Румыния
Женщины. К-90
1. Сара Таканаси (Япония) — 247,3.
2. Марен Лундбю (Норвегия) — 241,9.
3. Даниэла
7. Ирина Аввакумова (Россия) — 212,0…
31. Анастасия Баранникова (Россия) — 164,3.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter