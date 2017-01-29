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29 января 2017, 17:27 | Зимние: Лыжный спорт | Чемпионат.com

Летающая лыжница Таканаси выиграла этап КМ в Румынии, Аввакумова — седьмая

Японка Сара Таканаси победила на шестом этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в Ражнове.

Второе место заняла норвежка Марен Лундбю, а замкнула тройку лидеров австрийка Даниэла Ирашко-Штольц. Россиянка Ирина Аввакумова стала седьмой.

Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира. Шестой этап. Ражнов, Румыния
Женщины. К-90

1. Сара Таканаси (Япония) — 247,3.
2. Марен Лундбю (Норвегия) — 241,9.
3. Даниэла Ирашко-Штольц (Австрия) — 235,4…
7. Ирина Аввакумова (Россия) — 212,0…
31. Анастасия Баранникова (Россия) — 164,3.
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