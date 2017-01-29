Полторанин стал 19-м в масс-старте на этапе Кубка мира в Фалуне
В шведском Фалуне в рамках седьмого этапа Кубка мира по лыжным гонкам прошел
масс-старт классическим стилем у мужчин, сообщает Sports.kz.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Первое место занял норвежец Эмиль Иверсен, вторым стал его соотечественник Мартин Йонсруд Сундбю, а тройку замкнул швед Калле Хальварссон.
Лучший из казахстанцев — Алексей Полторанин — 19-е место. Евгений Величко — 58-й. Еще два казахстанских лыжника — Денис Волотка и Николай Чеботько — не сумели отметиться в финишном протоколе.
Лыжные гонки. Кубок мира. Седьмой этап. Фалун (Швеция)
Мужчины.
1. Эмиль Иверсен (Норвегия) — 1:15:46,7
2. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) — +3,7
3. Калле Хальварссон (Швеция) — +5,6
19. Алексей Полторанин (Казахстан) — +1:40,5
58. Евгений Величко (Казахстан) — +8:41,5.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter