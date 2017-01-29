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29 января 2017, 15:56 | Зимние: Лыжный спорт | Sports.kz

Полторанин стал 19-м в масс-старте на этапе Кубка мира в Фалуне

В шведском Фалуне в рамках седьмого этапа Кубка мира по лыжным гонкам прошел масс-старт классическим стилем у мужчин, сообщает Sports.kz.

В шведском <span class=error>Фалуне</span> в рамках седьмого этапа Кубка мира по лыжным гонкам прошел <nobr>масс-старт</nobr> классическим стилем у мужчин сообщает Sports.kz. Увеличить
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Первое место занял норвежец Эмиль Иверсен, вторым стал его соотечественник Мартин Йонсруд Сундбю, а тройку замкнул швед Калле Хальварссон.

Лучший из казахстанцев — Алексей Полторанин — 19-е место. Евгений Величко — 58-й. Еще два казахстанских лыжника — Денис Волотка и Николай Чеботько — не сумели отметиться в финишном протоколе.

Лыжные гонки. Кубок мира. Седьмой этап. Фалун (Швеция)
Мужчины. Масс-старт. Классический стиль. 30 км.

1. Эмиль Иверсен (Норвегия) — 1:15:46,7
2. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) — +3,7
3. Калле Хальварссон (Швеция) — +5,6

19. Алексей Полторанин (Казахстан) — +1:40,5
58. Евгений Величко (Казахстан) — +8:41,5.

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