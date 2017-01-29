Полторанин стал 19-м в масс-старте на этапе Кубка мира в Фалуне

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Первое место занял норвежец Эмиль Иверсен, вторым стал его соотечественник Мартин Йонсруд Сундбю, а тройку замкнул швед Калле Хальварссон.



Лучший из казахстанцев — Алексей Полторанин — 19-е место. Евгений Величко — 58-й. Еще два казахстанских лыжника — Денис Волотка и Николай Чеботько — не сумели отметиться в финишном протоколе.



Лыжные гонки. Кубок мира. Седьмой этап. Фалун (Швеция)

Мужчины. Масс-старт. Классический стиль. 30 км.



1. Эмиль Иверсен (Норвегия) — 1:15:46,7

2. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) — +3,7

3. Калле Хальварссон (Швеция) — +5,6



19. Алексей Полторанин (Казахстан) — +1:40,5

58. Евгений Величко (Казахстан) — +8:41,5.