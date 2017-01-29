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29 января 2017, 12:16 | Зимние: Лыжный спорт | Чемпионат.com

Бьорген: Очень расстроена новыми обвинениями в употреблении допинга

Шестикратная олимпийская чемпионка 14-кратная чемпионка мира по лыжным гонкам норвежка Марит Бьорген прокомментировала новую волну заявлений о том, что она употребляет запрещённые вещества, вызванную появлением её фотографий с оголёнными руками.

Напомним, что впервые разговоры на эту тему возникли в 2009 году, когда лыжница появилась на церемонии награждения лучших спортсменов Норвегии в платье без рукавов.

«С тех пор прошло много времени, я стала гораздо сильнее и быстрее. Я очень устала от этих спекуляций и очень расстроена, что они появились вновь», — приводит слова Бьорген Expressen.
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Лыжница Бьорген разочарована, что ее обвиняют в допинге

Лыжница Бьорген разочарована, что ее обвиняют в допинге

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Шестикратная олимпийская чемпионка, норвежская лыжница Марит Бьорген разочарована, что ее до сих пор обвиняют в употреблении запрещенных веществ. Слова спортсменки приводит шведская газета Expressen.
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