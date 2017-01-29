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29 января 2017, 11:17 | Зимние: Лыжный спорт | ТАСС

Лыжница Бьорген разочарована, что ее обвиняют в допинге

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Шестикратная олимпийская чемпионка, норвежская лыжница Марит Бьорген разочарована, что ее до сих пор обвиняют в употреблении запрещенных веществ. Слова спортсменки приводит шведская газета Expressen.

СМИ начали обвинять спортсмену в допинге после того как она предстала в платье с оголенными руками. Увеличить
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В 2012 году Бьорген была названа спортсменкой года в Норвегии. На церемонии вручения награды лыжница предстала в платье с оголенными руками, после чего СМИ начали обвинять Бьорген в употреблении стероидных препаратов, так как, по их мнению, «невозможно достичь такого объема мышечной массы только с помощью упражнений». В январе 2017 года на этапе Кубка мира в Ульрисехамне фотографам также удалось запечатлеть спортсменку в форме без рукавов, что породило новый виток спекуляций относительно возможного употребления допинга. Кроме того, в 2009 году Бьорген получила от Международной федерации лыжного спорта (FIS) разрешение на использование препаратов от астмы, которые содержат в себе запрещенные вещества (в частности — сальбутамол).

«Это было очень давно, с тех пор я стала быстрее и сильнее, — сказала 36-летняя спортсменка. — Я так устала и разочарована тем, что снова подверглась этим обсуждениям».

Бьорген также имеет в активе три серебряных и одну бронзовую медали Олимпиад, она становилась 14-кратной чемпионкой мира и одержала в общей сложности 102 победы на этапах Кубка мира. Ранее являлась единоличной рекордсменкой по числу выигранных подряд этапов престижной многодневки «Тур де Ски» (5 побед), однако в 2017 году это достижение удалось повторить российскому лыжнику Сергею Устюгову.
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