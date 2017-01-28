Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/skiing/28586481/
28 января 2017, 21:49 | Зимние: Лыжный спорт | Р-Спорт

Российские прыгуны с трамплина стали шестыми в соревнованиях команд на этапе КМ

МОСКВА, 28 янв — Р-Спорт. Сборная России по прыжкам на лыжах с трамплина заняла шестое место в командных соревнованиях на этапе Кубка мира в Виллингене (Германия).

Победу одержала сборная Польши (931,5 балла), вторыми стали австрийцы (919,2), третьими — немцы (910,7).

Россияне Ильмир Хазетдинов, Дмитрий Васильев, Денис Корнилов и Евгений Климов набрали 767,3 балла.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Лыжного спорта

Еще 7 новостей  Все новости
24 января

Белорусская Барби: 26-летняя кикбоксерша Екатерина Вандарьева

Игорь Ларионов: мои дети уже больше американцы, чем россияне

«Шубенков, верни 4 миллиона»: как уникальный атлет превратился в предателя