Российские прыгуны с трамплина стали шестыми в соревнованиях команд на этапе КМ
МОСКВА, 28 янв —
Р-Спорт. Сборная России по прыжкам на лыжах с трамплина заняла шестое место в командных соревнованиях на этапе Кубка мира в Виллингене (Германия).
Победу одержала сборная Польши (931,5 балла), вторыми стали австрийцы (919,2), третьими — немцы (910,7).
Россияне Ильмир Хазетдинов, Дмитрий Васильев, Денис Корнилов и Евгений Климов набрали 767,3 балла.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter