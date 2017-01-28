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28 января 2017, 17:28 | Зимние: Лыжный спорт | Р-Спорт

Итальянский лыжник Пеллегрино победил в спринте на этапе Кубка мира в Фалуне

Итальянский лыжник Федерико Пеллегрино победил в спринте свободным стилем на этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция).

Пеллегрино в финале стал первым со временем 2 минуты 45,77 секунды. Второе место занял норвежец Эмил Иверсен (+0,06 секунды), третье — еще один представитель Норвегии Синдре Бьернестад Скар (+0,47).

Россияне Сергей Устюгов, Глеб Ретивых, Антон Гафаров и Никита Крюков выбыли на стадии четвертьфинала. Андрей Парфенов и Николай Морилов выбыли в квалификации.
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