Итальянский лыжник Пеллегрино победил в спринте на этапе Кубка мира в Фалуне

Пеллегрино в финале стал первым со временем 2 минуты 45,77 секунды. Второе место занял норвежец Эмил Иверсен (+0,06 секунды), третье — еще один представитель Норвегии Синдре Бьернестад Скар (+0,47).

Россияне Сергей Устюгов, Глеб Ретивых, Антон Гафаров и Никита Крюков выбыли на стадии четвертьфинала. Андрей Парфенов и Николай Морилов выбыли в квалификации.