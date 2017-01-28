Райхельт первенствовал в скоростном спуске на этапе КМ в Германии
На 14-м этапе Кубка мира по горнолыжному спорту среди мужчин, проходящем в
Гармиш-Партенкирхене, победу во втором скоростном спуске одержал австриец Ханнес Райхельт, преодолевший дистанцию за 1 минуту и 53,83 секунды.
Также в тройке лучших финишировали итальянец Петер Филл и швейцарец Бит Фойц.
Горнолыжный спорт. Кубок мира. 14-й этап.
Мужчины. Скоростной спуск.
1. Ханнес Райхельт (Австрия) — 1.53,83.
2. Петер Филл (Италия) — 1.53,99.
3. Бит Фойц (Швейцария) — 1.54,35.
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