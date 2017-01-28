Лыжница Нильссон победила в спринте на этапе Кубка мира в Фалуне
Шведская лыжница Стина Нильссон победила в спринте свободным стилем на этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция).
В субботу Нильссон победила с результатом 3 минута 0,24 секунды. Второй стала норвежка Майкен Касперсен Фалла (+0,01), третьей — еще одна представительница Норвегии Хейди Венг (+1,88).
Россиянка Наталья Матвеева выбыла в полуфинале. Юлия Белорукова, Дарья Веденина, Полина Ковалева и Наталья Непряева не смогли преодолеть стадию квалификации.
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