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28 января 2017, 17:19 | Зимние: Лыжный спорт | Р-Спорт

Лыжница Нильссон победила в спринте на этапе Кубка мира в Фалуне

Шведская лыжница Стина Нильссон победила в спринте свободным стилем на этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция).

В субботу Нильссон победила с результатом 3 минута 0,24 секунды. Второй стала норвежка Майкен Касперсен Фалла (+0,01), третьей — еще одна представительница Норвегии Хейди Венг (+1,88).

Россиянка Наталья Матвеева выбыла в полуфинале. Юлия Белорукова, Дарья Веденина, Полина Ковалева и Наталья Непряева не смогли преодолеть стадию квалификации.
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