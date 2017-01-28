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28 января 2017, 16:42 | Зимние: Лыжный спорт | Р-Спорт

Фристайлисты Стивенсон и Хёффлин победили в слоупстайле на этапе Кубка мира в Италии

Американец Колби Стивенсон и швейцарка Сара Хёффлин одержали победы в слоупстайле на этапе Кубка мира по фристайлу в Сейзер-Альме (Италия).

Стивенсон победил с результатом 89,20 балла, опередив на 2,60 балла швейцарца Колина Вили. Третьим стал австралиец Рассел Хеншоу (83,40). Россиянин Денис Некрасов (65,00) занял 41-е место.

Хёффлин одержала победу среди женщин, набрав 84,40 балла. Второе место у француженки Колин Балле Бас (81,00), третье — у американки Каролин Клэр (76,40). Россиянка Лана Прусакова (59,00) и Анастасия Таталина (51,00) заняли 11-е и 19-е места соответственно.
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