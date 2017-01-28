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28 января 2017, 15:00 | Зимние: Лыжный спорт | Р-Спорт

Горнолыжница Гут победила в скоростном спуске на этапе Кубка мира в Кортине-д’Ампеццо

Швейцарская горнолыжница Лара Гут победила в скоростном спуске на этапе Кубка мира в Кортине-д’Ампеццо (Италия).

Гут в субботу стала первой со временем 1 минута 37,08 секунды. Второе место заняла итальянка София Годжиа (+0,05), третье — словенка Илка Штухец (+0,47).

Россиянка Александра Прокопьева показала 44-е время — 1 минута 41,55 секунды.

Олимпийская чемпионка американка Линдси Вонн упала во время своей попытки, но обошлась без травм.
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