Горнолыжница Гут победила в скоростном спуске на этапе Кубка мира в Кортине-д’Ампеццо
Швейцарская горнолыжница Лара Гут победила в скоростном спуске на этапе Кубка мира в Кортине-д’Ампеццо (Италия).
Гут в субботу стала первой со временем 1 минута 37,08 секунды. Второе место заняла итальянка София Годжиа (+0,05), третье — словенка Илка Штухец (+0,47).
Россиянка Александра Прокопьева показала 44-е время — 1 минута 41,55 секунды.
Олимпийская чемпионка американка Линдси Вонн упала во время своей попытки, но обошлась без травм.
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