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28 января 2017, 14:42 | Зимние: Лыжный спорт | Sports.kz

Казахстанцы не пробились в финалы индивидуального спринта в Фалуне

В шведском Фалуне в рамках седьмого этапа Кубка мира по лыжным гонкам прошла квалификация мужского индивидуального спринта свободным стилем, сообщает Sports.kz.

В шведском <span class=error>Фалуне</span> в рамках седьмого этапа Кубка мира по лыжным гонкам прошла квалификация мужского индивидуального спринта свободным стилем сообщает Sports.kz. Увеличить
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Казахстан в данной дисциплине представляли Николай Чеботько, Денис Волотка и Евгений Величко. Ни одному из наших лыжников не удалось войти в 30-ку, гарантирующую участие в финальных стартах. Чеботько завершил квалификацию 55-м, Волотка — 68-м, а Величко — 73-м.

Лучшими в отборочном забеге стали Йоханнес Хоесфлот Клаебо из Норвегии, итальянец Федерико Пеллегрино и российский лыжник Сергей Устюгов.

Финальная стадия соревнований стартует после женского спринта, около 18:40 по времени Астаны.

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