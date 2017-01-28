Казахстанцы не пробились в финалы индивидуального спринта в Фалуне
В шведском Фалуне в рамках седьмого этапа Кубка мира по лыжным гонкам прошла квалификация мужского индивидуального спринта свободным стилем, сообщает Sports.kz.
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Казахстан в данной дисциплине представляли Николай Чеботько, Денис Волотка и Евгений Величко. Ни одному из наших лыжников не удалось войти в 30-ку, гарантирующую участие в финальных стартах. Чеботько завершил квалификацию 55-м, Волотка — 68-м, а Величко — 73-м.
Лучшими в отборочном забеге стали Йоханнес Хоесфлот Клаебо из Норвегии, итальянец Федерико Пеллегрино и российский лыжник Сергей Устюгов.
Финальная стадия соревнований стартует после женского спринта, около 18:40 по времени Астаны.
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