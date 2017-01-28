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28 января 2017, 14:02 | Зимние: Лыжный спорт | Sports.kz

Коломина не прошла квалификацию индивидуального спринта этапа Кубка мира

В шведском Фалуне квалификацией женского спринта свободным стилем стартовал седьмой этап Кубка мира по лыжным гонкам, сообщает Sports.kz.

В шведском <span class=error>Фалуне</span> квалификацией женского спринта свободным стилем стартовал седьмой этап Кубка мира по лыжным гонкам сообщает Sports.kz. Увеличить
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Лучшими в отборочном забеге стали норвежка Марит Бьерген, шведка Ханна Фальк и представительница США Софи Колдуэлл.

Казахстанка Елена Коломина не пробилась в 30-ку участниц четвертьфиналов, заняв 52-е место из 56 спортсменок.

Финальная часть соревнований у женщин стартует в 18:15.

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