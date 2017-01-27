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27 января 2017, 19:28 | Зимние: Лыжный спорт | Спорт-Экспресс

Ридзек победил на этапе Кубка мира в Зеефельде

Йоханнес Ридзек одержал победу на этапе Кубка мира в Зеефельде.

Вторым стал другой представитель Германии Эрик Френцель, тройку замкнул итальянец Самэуль Коста.

Зеефельд (Австрия).

Кубок мира.

Мужчины.

Личный зачет.

К-90 + 5 км.

1. Ридзек (Германия) — 12.00,2.

2. Френцель (Германия) — 12.00,2.

3. Коста (Италия) — отставание 6,8.

4. Поммер (Австрия) — 9,4.

5. А. Ватабе (Япония) — 19,6.

6. Грубер (Австрия) — 19,8.

32. ЯХИН (Россия) — 1.39,4.

51. НАБЕЕВ (Россия) — 5.18,0.
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