Ридзек победил на этапе Кубка мира в Зеефельде
Йоханнес Ридзек одержал победу на этапе Кубка мира в Зеефельде.
Вторым стал другой представитель Германии Эрик Френцель, тройку замкнул итальянец Самэуль Коста.
Зеефельд (Австрия).
Кубок мира.
Мужчины.
Личный зачет.
К-90 + 5 км.
1. Ридзек (Германия) — 12.00,2.
2. Френцель (Германия) — 12.00,2.
3. Коста (Италия) — отставание 6,8.
4. Поммер (Австрия) — 9,4.
5. А. Ватабе (Япония) — 19,6.
6. Грубер (Австрия) — 19,8.
32. ЯХИН (Россия) — 1.39,4.
51. НАБЕЕВ (Россия) — 5.18,0.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter