Лыжники РФ Устюгов и Чекалева примут участие в этапе Кубка мира в Фалуне

Этап Кубка мира в Фалуне пройдет 28—29 января . В рамках этапа состоятся спринтерские гонки свободным стилем, а также масс-старты классическим стилем на 30 км у мужчин и 15 км у женщин.

«В составе мужской сборной России на этапе выступят Сергей Устюгов, Никита Крюков, Андрей Парфенов, Николай Морилов, Антон Гафаров, Глеб Ретивых, Александр Бессмертных, Андрей Ларьков, Дмитрий Япаров, Сергей Турышев и Станислав Волженцев. Из женской сборной на этапе побегут Юлия Чекалева, Наталья Матвеева, Юлия Белорукова, Дарья Веденина, Полина Ковалева, Наталья Непряева, Полина Кальсина, Мария Гущина и Анастасия Седова», — заявила Вяльбе по телефону.