Лыжники РФ Устюгов и Чекалева примут участие в этапе Кубка мира в Фалуне
МОСКВА, 27 янв —
Р-Спорт, Сергей Смышляев. Лидеры сборной России по лыжным гонкам Сергей Устюгов и Юлия Чекалева примут участие в предстоящем этапе Кубка мира в шведском Фалуне, заявила агентству «Р-Спорт» президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.
Этап Кубка мира в Фалуне пройдет
«В составе мужской сборной России на этапе выступят Сергей Устюгов, Никита Крюков, Андрей Парфенов, Николай Морилов, Антон Гафаров, Глеб Ретивых, Александр Бессмертных, Андрей Ларьков, Дмитрий Япаров, Сергей Турышев и Станислав Волженцев. Из женской сборной на этапе побегут Юлия Чекалева, Наталья Матвеева, Юлия Белорукова, Дарья Веденина, Полина Ковалева, Наталья Непряева, Полина Кальсина, Мария Гущина и Анастасия Седова», — заявила Вяльбе по телефону.
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