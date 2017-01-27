Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/skiing/28577087/
27 января 2017, 16:41 | Зимние: Лыжный спорт | Р-Спорт

Лыжники РФ Устюгов и Чекалева примут участие в этапе Кубка мира в Фалуне

МОСКВА, 27 янв — Р-Спорт, Сергей Смышляев. Лидеры сборной России по лыжным гонкам Сергей Устюгов и Юлия Чекалева примут участие в предстоящем этапе Кубка мира в шведском Фалуне, заявила агентству «Р-Спорт» президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

Этап Кубка мира в Фалуне пройдет 28—29 января. В рамках этапа состоятся спринтерские гонки свободным стилем, а также масс-старты классическим стилем на 30 км у мужчин и 15 км у женщин.

«В составе мужской сборной России на этапе выступят Сергей Устюгов, Никита Крюков, Андрей Парфенов, Николай Морилов, Антон Гафаров, Глеб Ретивых, Александр Бессмертных, Андрей Ларьков, Дмитрий Япаров, Сергей Турышев и Станислав Волженцев. Из женской сборной на этапе побегут Юлия Чекалева, Наталья Матвеева, Юлия Белорукова, Дарья Веденина, Полина Ковалева, Наталья Непряева, Полина Кальсина, Мария Гущина и Анастасия Седова», — заявила Вяльбе по телефону.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Лыжного спорта

ФЛГР совместно с лыжниками Легковым и Беловым оспорит в CAS их отстранение

МОСКВА, 27 янв — Р-Спорт, Сергей Смышляев. Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) совместно с адвокатом Александра Легкова и Евгения Белова Кристофом Вишеманном оспорит в Спортивном арбитражном суде (CAS) решение Международной федерации лыжного спорта (FIS) оставить в силе временное отстранение лыжников, заявила агентству «Р-Спорт» президент ФЛГР Елена Вяльбе.
Еще 7 новостей  Все новости
24 января

Белорусская Барби: 26-летняя кикбоксерша Екатерина Вандарьева

Игорь Ларионов: мои дети уже больше американцы, чем россияне

«Шубенков, верни 4 миллиона»: как уникальный атлет превратился в предателя