ФЛГР совместно с лыжниками Легковым и Беловым оспорит в CAS их отстранение

В среду Вишеманн сообщил «Р-Спорт», что антидопинговая комиссия FIS приняла решение оставить в силе временную дисквалификацию Легкова и Белова, которая была наложена на них в декабре 2016 года. По словам адвоката, комиссия пошла на это, несмотря на то, что один из трех ее членов не разделил общего мнения. Временное отстранение от международных соревнований было наложено на участвовавших в Олимпийских играх 2014 года в Сочи российских лыжников по итогам второй части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена.

«Будем оспаривать в CAS решение панели FIS, объединим усилия наши и адвоката ребят. Если по четверым остальным вынесут такое же решение, то тоже пойдем в CAS», — заявила Вяльбе по телефону.

FIS в конце декабря по итогам доклада Макларена временно отстранила шесть спортсменов сборной России по лыжным гонкам от любых соревнований или мероприятий национальной команды: Легкова, Белова, Евгению Шаповалову, Юлию Иванову, Максима Вылегжанина и Алексея Петухова. Никаких решений по делам последних четырех лыжников из данного списка к текущему моменту еще не озвучено.