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27 января 2017, 8:48 | Зимние: Лыжный спорт | АиФ Омск

В «Лыжне России» примут участие около 8 тыс. жителей Омской области

Спортивное мероприятие состоится 11 февраля.

Около 8 тыс. жителей Омской области примут участие в «Лыжне России». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Всего в мероприятии примут участие более 1,5 млн человек в 70 субъектах страны. В Омске старт будет дан на территории стадиона ОмГАУ им. Столыпина (ул. Физкультурная, 12). Около 4 тысяч спортсменов будут стартовать в городе, ещё четыре тысячи — в 13 районах области: в Горьковском, Любинском, Исилькульском, Калачинском, Колосовском, Крутинском, Одесском, Омском, Полтавском, Саргатском, Седельниковском, Тарском и Тевризском.

Мероприятие начнётся 11 февраля в 11.45. Участники от 18 лет и старше пройдут дистанцию в 10 км, лыжники 1999 года рождения и младше — 5 км, участники от 12 лет и младше — 2 км.

Заявки на участие в «Лыжне России-2017» будут приниматься с 8 по 10 февраля с 10.00 до 18.00 по адресу: ул. Певцова, 1 («Дирекция спортмероприятий», телефон 24−25−67).

«Медицинские справки будут обязательны для всех групп населения в возрасте до 17 лет включительно. Спортсменам 18 лет и старше нужно предоставить в директорат либо медицинскую справку, либо письменное разрешение лыжника о личной ответственности за свое здоровье», — сообщили в пресс-службе ведомства.
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