В «Лыжне России» примут участие около 8 тыс. жителей Омской области

Около 8 тыс. жителей Омской области примут участие в «Лыжне России». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Всего в мероприятии примут участие более 1,5 млн человек в 70 субъектах страны. В Омске старт будет дан на территории стадиона ОмГАУ им. Столыпина (ул. Физкультурная, 12). Около 4 тысяч спортсменов будут стартовать в городе, ещё четыре тысячи — в 13 районах области: в Горьковском, Любинском, Исилькульском, Калачинском, Колосовском, Крутинском, Одесском, Омском, Полтавском, Саргатском, Седельниковском, Тарском и Тевризском.

Мероприятие начнётся 11 февраля в 11.45. Участники от 18 лет и старше пройдут дистанцию в 10 км, лыжники 1999 года рождения и младше — 5 км, участники от 12 лет и младше — 2 км.

Заявки на участие в «Лыжне России-2017» будут приниматься с 8 по 10 февраля с 10.00 до 18.00 по адресу: ул. Певцова, 1 («Дирекция спортмероприятий», телефон 24−25−67).